Дефіцит продуктів у Вінницькій області стає помітним на тлі низького врожаю гречки та обмежених можливостей імпорту, повідомляє Politeka.

За оцінками експертів, попит на цю крупу залишається стабільним, однак обсяги виробництва нині не здатні повністю покрити потреби ринку. Торішній урожай культури в Україні став одним із найнижчих за останні 25 років, якщо не враховувати неврожайний 2019-й.

Фахівці зазначають, що показники вирощування фактично повернулися до рівня попередніх періодів, коли країна вже стикалася з подібною нестачею. Через це частково компенсувати ситуацію може лише імпорт.

Раніше серед основних постачальників гречки називали Росію, Китай та Україну. Нині ситуація змінилася: Росія залишається одним із небагатьох активних експортерів, Китай більше орієнтується на власний ринок, а українські виробники не мають достатніх ресурсів для масштабних зовнішніх поставок.

Пряме ввезення російської продукції зараз заблоковане через повномасштабну війну. Водночас на ринку використовують альтернативні маршрути. Частина партій може потрапляти через Казахстан у межах угоди про вільну торгівлю.

Як пояснив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий, продукція з Алтайського краю, де виробляють близько половини російської гречки, інколи проходить переробку поблизу кордону і вже звідти потрапляє на інші ринки як казахстанська.

За прогнозами фахівців, імпорт допоможе частково стримати зростання вартості. Очікується, що ціна крупи коливатиметься приблизно від 60 до 90 гривень за кілограм залежно від ринкової ситуації.

Експерти наголошують, що дефіцит продуктів у Вінницькій області поки не є критичним, однак ситуація потребує уважного моніторингу. Від стабільності поставок та нового врожаю залежатиме подальша доступність товару на полицях магазинів.

