Програми гарантують своєчасне отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області всім, хто її потребує.

У Харківській області стартували програми, спрямовані на надання гуманітарної допомоги для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Вони охоплюють ремонт житла, соціальний супровід та допомогу людям, які не можуть самостійно себе обслуговувати.

Одним із головних проєктів керує фонд «Карітас». Він націлений на власників помешкань, пошкоджених через бойові дії, та включає малі й середні ремонти: заміну вікон і дверей, відновлення покрівлі, стін або стелі. Роботи проводять у тих випадках, коли руйнування не критичні, щоб мешканці могли швидко повернутися додому.

Програмою охоплені мешканці Харкова та Ізюма, зокрема люди старше 60 років, особи з інвалідністю, тяжкохворі, самотні батьки, багатодітні родини та вагітні жінки.

Окремий напрям — догляд удома. Фахівці навідуються до самотніх пенсіонерів, переселенців та тих, хто потребує підтримки, допомагають у побуті, контролюють стан здоров’я та консультують родичів. Вони вимірюють тиск, рівень цукру, обробляють рани, надають гігієнічну допомогу та навчають догляду за людьми з обмеженими можливостями.

Отримати підтримку можна, завчасно подавши заявку через місцеві офіси Mercy Corps, фонд «Карітас» або партнерські організації, що координують доставку гуманітарної допомоги та соціальні послуги для пенсіонерів.

Регулярне оновлення інформації дозволяє літнім людям та переселенцям своєчасно користуватися доступними ресурсами та планувати необхідну допомогу без зайвих затримок.