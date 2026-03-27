Індексація пенсій в Харківській області очікується з 1 квітня, проте підвищення виплат очікує не всіх українців, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у ПФУ.

Із 1 квітня 2026 року розпочнеться індексація пенсій в Харківській області для громадян, які продовжують працювати. Він стосуватиметься тих, у кого з моменту призначення або останнього перерахунку пенсії минуло щонайменше 24 місяці станом на 1 березня 2026 року.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, щороку така процедура охоплює понад 600 тисяч працюючих пенсіонерів, які за цей час отримали додатковий страховий стаж.

Загалом на початок року в Україні налічується близько 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів. Середній розмір їхньої пенсії становить приблизно 7,16 тис. грн.

Як зміниться розмір пенсії

Сума підвищення залежить від кількості страхового стажу, набутого після попереднього перерахунку або призначення пенсії.

Якщо за цей період накопичено не менше 24 місяців досвіду, під час перерахунку врахують як додатковий стаж, так і (за потреби) новий заробіток.

Якщо досвіду менше 24 місяців, пенсію переглянуть лише з урахуванням додаткових місяців, без зміни показника заробітної плати.

Важливо: показник середньої зарплати, який використовувався під час попереднього нарахування, залишається незмінним.

Додаткові умови

Для пенсіонерів за вислугу років перерахунок із урахуванням нового стажу та доходу можливий лише після досягнення пенсійного віку. Право на автоматичний перерахунок визначається станом на 1 березня.

Якщо право виникає пізніше, пенсіонер може звернутися до Пенсійного фонду із заявою.

Яким буде підвищення

У середньому доплата становитиме кілька сотень гривень, залежно від досвіду та рівня заробітку.

У Пенсійному фонді зазначають, що всі розрахунки проводяться на основі актуальних даних про доходи та сплачені внески, що забезпечує точність і справедливість нарахувань.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: що має змінитися в цьому році.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові: яку підтримку надають благодійники.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону в Харкові: коли чекати на вимкнення батарей у 2026 році.