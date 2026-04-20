В Харьковской области стартовали программы, направленные на оказание гуманитарной помощи пенсионерам, сообщает Politeka.

Они охватывают ремонт жилья, социальное сопровождение и помощь людям, которые не могут самостоятельно себя обслуживать.

Одним из главных проектов руководит фонд «Каритас». Он нацелен на владельцев помещений, поврежденных из-за боевых действий, и включает малые и средние ремонты: замену окон и дверей, восстановление кровли, стен или потолка. Работы проводят в тех случаях, когда разрушения не критичны, чтобы жители могли быстро вернуться домой.

Программой охвачены жители Харькова и Изюма, в том числе люди старше 60 лет, лица с инвалидностью, тяжелобольные, одинокие родители, многодетные семьи и беременные женщины.

Отдельное направление – уход на дому. Специалисты наведываются к одиноким пенсионерам, переселенцам и нуждающимся в поддержке, помогают в быту, контролируют состояние здоровья и консультируют родственников. Они измеряют давление, уровень сахара, обрабатывают раны, оказывают гигиеническую помощь и обучают уходу за людьми с ограниченными возможностями.

Получить поддержку можно заранее подав заявку через местные офисы Mercy Corps, фонд «Каритас» или партнерские организации, координирующие доставку гуманитарной помощи и социальные услуги для пенсионеров.

Регулярное обновление информации позволяет пожилым и переселенцам своевременно пользоваться доступными ресурсами и планировать необходимую помощь без лишних задержек.