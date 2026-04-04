С 20 марта в Ровенской области произошло подорожание проезда по пригородным и междугородным маршрутам, сообщает Politeka.

Причиной изменений стал стремительный рост цен на топливо и увеличение расходов на эксплуатацию транспорта.

Начальник областного управления инфраструктуры и промышленности Федор Мисюра отметил, что только за последние две недели литр бензина и дизеля подорожал на 25 гривен. Поэтому часть рейсов стала экономически невыгодной.

Тарифы вырастут с 2,25 до 2,80 грн за километр. Повышение будет происходить постепенно по всем направлениям региона, чтобы обеспечить стабильность перевозок.

В профильном управлении отмечают: без корректировки ставок некоторые маршруты могут приостановить работу, что приведет к сокращению сообщений между населенными пунктами. Новые цены помогут избежать массовых отмен и сохранить регулярность рейсов.

Перевозчики советуют пассажирам учитывать изменение стоимости при планировании поездок и проверять актуальные тарифы на официальных сайтах транспортных компаний.

Таким образом, подорожание проезда в Ровенской области является необходимым шагом для поддержания бесперебойного функционирования транспорта и экономической стабильности региона. Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты и следить за расписаниями во избежание недоразумений и лишних расходов во время поездок.

Кроме того, в Ровенской области повышение цен коснулось и коммунальных услуг.

Жителям рекомендуют заранее планировать расходы и учитывать изменения в тарифах, чтобы смягчить последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области для семейного бюджета.

