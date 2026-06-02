Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 3 червня вводяться з метою забезпечення стабільної та безпечної роботи міських електромереж.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 3 червня триватимуть через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові обмеження вводяться з метою забезпечення стабільної та безпечної роботи міських електромереж. За даними енергетичних служб, графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 3 червня пов’язані з комплексом профілактичних, ремонтних і модернізаційних заходів. У межах цих робіт фахівці здійснюватимуть огляд і діагностику обладнання та планове обслуговування мереж.

Водночас громадян заздалегідь попереджають про можливі тимчасові незручності та радять враховувати графіки відключень під час планування щоденних справ.

У місті Жовті Води чекає непростий день, адже довго не буди електрики. Обмеження триватимуть з 07:30 до 19:00 години в будинках, що розташовані за наступними адресами:

пров. Медовий 1–5

Березнева 42Б

Героїв України 2/1

Заводська 1, 1Б, 2, 2А, 3

Залізнична 2А

Також додаткові графіки відключення світла вводяться з селі Дніпровське. Знеструмлення будуть діяти з 09:00 до 17:00 години на таких вулицях населеного пункту:

Набережна 5

Стрілецька 1, 12

Центральна 1–12, 14–20 (парні)

Чумацька 2, 3, 3А, 4, 9, 13

Шкільна 1

Будуть вимикати електрику в населеному пункті Грузьке. Знеструмлення триватимуть 03.06.2026 року з 08:00 до 18:00 години за такими адресами:

Володимира Шкапенка 18, 20

Молодіжна 1А, 2, 2А, 4–12 (парні), 16–26 (парні)

Українська 1А

З 08:00 до 18:00 години зникне електрика в місті Павлоград. Електрику вимикатимуть за окремими адресами:

Дніпровська 464, 464А, 464Б, 464В

Нова 2, 2/4, 2А.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.