Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 3 червня триватимуть через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.
Тимчасові обмеження вводяться з метою забезпечення стабільної та безпечної роботи міських електромереж. За даними енергетичних служб, графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 3 червня пов’язані з комплексом профілактичних, ремонтних і модернізаційних заходів. У межах цих робіт фахівці здійснюватимуть огляд і діагностику обладнання та планове обслуговування мереж.
Водночас громадян заздалегідь попереджають про можливі тимчасові незручності та радять враховувати графіки відключень під час планування щоденних справ.
У місті Жовті Води чекає непростий день, адже довго не буди електрики. Обмеження триватимуть з 07:30 до 19:00 години в будинках, що розташовані за наступними адресами:
- пров. Медовий 1–5
- Березнева 42Б
- Героїв України 2/1
- Заводська 1, 1Б, 2, 2А, 3
- Залізнична 2А
Також додаткові графіки відключення світла вводяться з селі Дніпровське. Знеструмлення будуть діяти з 09:00 до 17:00 години на таких вулицях населеного пункту:
- Набережна 5
- Стрілецька 1, 12
- Центральна 1–12, 14–20 (парні)
- Чумацька 2, 3, 3А, 4, 9, 13
- Шкільна 1
Будуть вимикати електрику в населеному пункті Грузьке. Знеструмлення триватимуть 03.06.2026 року з 08:00 до 18:00 години за такими адресами:
- Володимира Шкапенка 18, 20
- Молодіжна 1А, 2, 2А, 4–12 (парні), 16–26 (парні)
- Українська 1А
З 08:00 до 18:00 години зникне електрика в місті Павлоград. Електрику вимикатимуть за окремими адресами:
- Дніпровська 464, 464А, 464Б, 464В
- Нова 2, 2/4, 2А.
Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
