Графік відключення газу на тиждень з 6 по 12 квітня в Вінницькій області став відомий для жителів, передає Politeka.

Вінницька філія «Газмережі» повідомляє про тимчасове припинення газопостачання для частини споживачів у квітні через планові ремонтні роботи та технічне обслуговування мереж.

Інформація про це з'явилася на офіційному сайті філії.

Відключення проходитимуть орієнтовно з 9:00 до 17:00, а відновлення подачі відбуватиметься одразу після завершення запланованих робіт. Мешканцям рекомендують перекрити крани на газових трубах та забезпечити доступ працівникам компанії до приладів у своїх будинках.

За графіком, 6 квітня газу не буде на вул. Кооперативна, буд. 55, К. Широцького, буд. 8 та 10, пров. К. Широцького, буд. 18, М. Рильського, буд. 70 та пров. М. Рильського, буд. 5. 7 квітня відключення торкнуться вул. М. Шимка, буд. 18 та 30, Л. Лук’яненка, буд. 8 та 137.

8 квітня ремонтні роботи пройдуть на вул. М. Кропивницького, буд. 3, 6, 10, 11 та 17, а 9 квітня – на тій же вулиці, буд. 13, 16, 18, 20 і 22. 10 квітня обмеження поширяться на вул. Марка Вовчка, буд. 35 та К. Стеценка, буд. 48.

газова плита

Дотримання правил безпеки та доступність житлових приміщень забезпечать швидке відновлення газопостачання. Графік відключення газу на тиждень з 6 по 12 квітня в Вінницькій області допоможе споживачам спланувати користування ресурсом і уникнути непередбачуваних перебоїв.

