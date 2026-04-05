Графік відключення газу на тиждень з 6 по 12 квітня в Вінницькій області став відомий для жителів, передає Politeka.

Вінницька філія «Газмережі» повідомляє про тимчасове припинення газопостачання для частини споживачів у квітні через планові ремонтні роботи та технічне обслуговування мереж.

Інформація про це з'явилася на офіційному сайті філії.

Відключення проходитимуть орієнтовно з 9:00 до 17:00, а відновлення подачі відбуватиметься одразу після завершення запланованих робіт. Мешканцям рекомендують перекрити крани на газових трубах та забезпечити доступ працівникам компанії до приладів у своїх будинках.

За графіком, 6 квітня газу не буде на вул. Кооперативна, буд. 55, К. Широцького, буд. 8 та 10, пров. К. Широцького, буд. 18, М. Рильського, буд. 70 та пров. М. Рильського, буд. 5. 7 квітня відключення торкнуться вул. М. Шимка, буд. 18 та 30, Л. Лук’яненка, буд. 8 та 137.

8 квітня ремонтні роботи пройдуть на вул. М. Кропивницького, буд. 3, 6, 10, 11 та 17, а 9 квітня – на тій же вулиці, буд. 13, 16, 18, 20 і 22. 10 квітня обмеження поширяться на вул. Марка Вовчка, буд. 35 та К. Стеценка, буд. 48.

Дотримання правил безпеки та доступність житлових приміщень забезпечать швидке відновлення газопостачання.

