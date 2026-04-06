У Чернігові на 7 квітня заплановані графіки відключення світла, які стосуватимуться лише окремих районів.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

У Чернігові на 7 квітня заплановані графіки відключення світла, які стосуватимуться лише окремих районів та вулиць міста. Жителям радять заздалегідь ознайомитися з оприлюдненими графіками, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої повсякденні справи.

З 06:00 до 17:00 години будуть вимикати електрику в Чернігові за наступними адресами:

1-ї танкової бригади — 7

Березова — 3–17, 19, 21–28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 12А, 14А, 32А, 48А, 50А, 62А, 62Б

Білогірська — 2–9, 11, 13, 15, 17–48, 50, 51, 53

Вадима Модзалевського — 2–24, 26, 28, 2А, 18А, 22А

Верені — 1–29, 30–49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 2А, 2Б, 2В, 9А, 12Б, 13А, 32А, 37А, 37Б

Висока — 1–49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 1А–1Н, 2А–2Д, 4Б, 4Г, 8А, 18А, 21А, 24А, 25Г, 27Б, 49А, 61Б, 61В

Вокзальний — 12, 15А

Гетьмана Полуботка — 18

Гулака-Артемовського — 1–16, 15А, 16А

Дмитра Самоквасова — 1–21, 23, 2А, 4А, 6А, 7А, 12А, 2/2

Дніпровська — 1, 2, 4–7, 9–11, 13, 15, 17–23, 25, 26, 31, 34, 35, 6А, 20А, 26А, 34А, 34Б

Дніпровський — 2–9, 11

Енергетиків — 1, 8, 10–22, 17А

Єлецька — 7А

Жабинського — 1–3, 9, 11, 13, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е, 9А, 15А, 2В/82

Загородня — 1–3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 1Б–1К, 2А–2Я, 3А–3Г, 4А–4М, 9А, 17А, 21А, 58А

Задорожна — 4, 6–16, 18, 20, 22

Заньковецької — 1–4, 6–10, 12, 14–16, 18–26, 28–31, 33–34, 36–44, 46, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 2А, 12А, 18А, 25Б, 39А–39Л, 45А

Захисників України — 9

Івана Мазепи — 31–79, 54–63, 33А, 37/1, 37А–37Д, 41А, 43А–43Б, 45А, 54А, 54Л, 55В, 55Е, 55З, 57Ж, 59/1, 59А, 59Г, 60А, 62А–62Б, 63А, 71А, 76А

Іллінська — 26

Індустріальна — 2, 5, 11, 5А, 5В, 5Г, 11Б

Керченська — 16–21, 16А, 18А, 19А, 20А–20В

Красносільського — 47А

Кропивницького — 4–231

Леоніда Пашина — 2

Льговська — 1–71, 2А

Миру — 1–13, 6А, 10А, 11А

Михайло-Коцюбинське — 1, 2, 4

Музична — 1–24, 1А, 2А, 3А, 4А, 13А, 1/2–1/18

Музичний — 1–16

Народного руху — 2–41, 1А, 2А, 6А, 11А, 22А, 28А, 30А, 30В, 30Г, 32А, 36А, 39А

Олегове поле — 1А/44Г

Олександра Довженка — 75–159

Олександра Корнієвського — 2–48

Перемоги — 2, 6, 10–22, 62А

Підлісна — 3–8, 12, 4А, 6А, 6В, 7А, 8А

Подусівська — 1–27, 2А, 3А, 5А, 8А, 13А, 16А, 19А, 21А–25А

Подусівський — 1, 3–7, 1А

Придеснянська — 1–38, 1А, 7А, 10А, 14А, 16А, 18А, 21А, 23А, 25А, 26А

П'ятницька — 25Г

Радіо — 1–34, 9А, 10А, 13А, 14А

Робітнича — 2, 5–7, 20, 5А

Саксаганського — 2–19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 10А, 14А

Світанкова — 1–80

Славутицька — 1–81

Слов'янська — 1–93

Спортивна — 3, 7–16, 19, 21, 23, 12А

Старобілоуська — 2

Стародубського полку — 1–8

Старопосадська — 1, 2, 7, 19, 21, 23, 27, 23А

Степана Бандери — 1–63

Танкістів — 7–16

Текстильників — 1–43

Тероборони — 15–46

Транзитний — 2–58

Транспортна — 2–19, 1А–1В, 2А–2Б, 3А

Транспортний — 3–18, 14А

Ушинського — 16, 18, 26, 28, 32, 36, 68, 29Б

Харківська — 2, 5, 6, 8–10, 12, 3А, 6/8

Хмельницького Б. — 1–39

Христини Алчевської — 1–6

Юрія Мушкетика — 1–34, 9А, 10А, 13А, 14А.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Чернівцях: що відомо про підняття тарифів.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому саме доступна підтримка.