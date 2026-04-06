Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

У Сумах 7 квітня запровадять графіки планових відключень світла, які пов’язані з проведенням технічного обслуговування та профілактичних робіт у мережах. Відключення відбуватимуться у визначені години, тому мешканцям радять заздалегідь врахувати можливі перебої з електропостачанням і спланувати свої справи з урахуванням цих обмежень.

З 09:00–16:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в Сумах. Вони триватимуть в будинках, що розташовані на вулицях:

Привокзальна — 2/1, 4, 33, 33/1, 33/3

Троїцька — 48

З 09:00–17:00 години обмеження вводяться в будинках, що розташовані за такими адресами:

Нижньосироватська — 71

Миру — 36

Охтирська — 1, 3

З 08:00–16:00 години будуть вимикати електрику через профілактичні роботи в межах міста. Вони стосуються таких вулиць:

Дунайська — 1, 3, 3А, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8/2, 9, 10, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 13/1, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 17/2, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/2, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49

Дунайський — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 501Z

Черкаська — 4

Богуна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Широка — 2, 4, 6, 13, 15, 15А

Харківська — 58/1, 92, 94, 96, 98, 98/2, 103/1, 105, 107, 107/1, 111/2, 111/5

Лінійна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 13/2

Марко Вовчок — 1, 3, 5

Миргородська — 2, 6

Миру — 11, 13, 15, 17, 24, 26, 28, 30

Тиха — 1

Нижньосироватська — 54, 57

Промислова — 1, 1А.

Останні новини України:

