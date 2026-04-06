Графики отключения света продлятся в Сумах на 7 апреля из-за плановых и профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».
В Сумах 7 апреля будут введены графики плановых отключений света, связанные с проведением технического обслуживания и профилактических работ в сетях. Отключения будут происходить в установленные часы, поэтому жителям советуют заранее учесть возможные перебои с электроснабжением и спланировать свои дела с учетом этих ограничений.
С 09:00–16:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Сумах. Они будут продолжаться в домах, расположенных на улицах:
- Прывокзальна — 2/1, 4, 33, 33/1, 33/3
- Троицька — 48
С 09:00–17:00 часы ограничения вводятся в домах, расположенных по следующим адресам:
- Ныжньосыроватська — 71
- Мыру — 36
- Охтырська — 1, 3
С 08:00–16:00 часа будут выключать электричество из-за профилактических работ в пределах города. Они касаются таких улиц:
- Дунайська — 1, 3, 3А, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8/2, 9, 10, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 13/1, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 17/2, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/2, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49
- Дунайськый — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 501Z
- Черкаська — 4
- Богуна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
- Шырока — 2, 4, 6, 13, 15, 15А
- Харкивська — 58/1, 92, 94, 96, 98, 98/2, 103/1, 105, 107, 107/1, 111/2, 111/5
- Линийна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 13/2
- Марко Вовчок — 1, 3, 5
- Мыргородська — 2, 6
- Мыру — 11, 13, 15, 17, 24, 26, 28, 30
- Тыха — 1
- Ныжньосироватська — 54, 57
- Промыслова — 1, 1А.
