В Сумах 7 апреля будут введены графики плановых отключений света, связанные с проведением важных работ.

Графики отключения света продлятся в Сумах на 7 апреля из-за плановых и профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

В Сумах 7 апреля будут введены графики плановых отключений света, связанные с проведением технического обслуживания и профилактических работ в сетях. Отключения будут происходить в установленные часы, поэтому жителям советуют заранее учесть возможные перебои с электроснабжением и спланировать свои дела с учетом этих ограничений.

С 09:00–16:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Сумах. Они будут продолжаться в домах, расположенных на улицах:

Прывокзальна — 2/1, 4, 33, 33/1, 33/3

Троицька — 48

С 09:00–17:00 часы ограничения вводятся в домах, расположенных по следующим адресам:

Ныжньосыроватська — 71

Мыру — 36

Охтырська — 1, 3

С 08:00–16:00 часа будут выключать электричество из-за профилактических работ в пределах города. Они касаются таких улиц:

Дунайська — 1, 3, 3А, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8/2, 9, 10, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 13/1, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 17/2, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/2, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49

Дунайськый — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 501Z

Черкаська — 4

Богуна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Шырока — 2, 4, 6, 13, 15, 15А

Харкивська — 58/1, 92, 94, 96, 98, 98/2, 103/1, 105, 107, 107/1, 111/2, 111/5

Линийна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 13/2

Марко Вовчок — 1, 3, 5

Мыргородська — 2, 6

Мыру — 11, 13, 15, 17, 24, 26, 28, 30

Тыха — 1

Ныжньосироватська — 54, 57

Промыслова — 1, 1А.

