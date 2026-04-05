З'явилися детальні графіки відключення світла у Полтавській області на період з 6 до 12 квітня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 6 до 12 квітня будуть тривати в частині регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Оприлюднено детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 6 до 12 квітня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

06.04.2026 року зникне електрика через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту). Обмеження діятимуть з 8 до 16:30 години в таких населених пунктах:

с.Галяве вулиця:

Заводська (б. 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19а, 21, 23)

с.Кізлівка вулиці:

Загорянська (б. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 112, 114, 116),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101),

пров.Шкільний (б. 4, 8, 10, 12, 14, 16),

Ярівська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12, 13, 14а, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 58)

с.Ковалі вулиці:

Замостянська (б. 28, 28А, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А),

Колядівка (б. 1, 1А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 62, 64, 64А, 66, 66А, 68, 72, 72А, 76, 78, 83, 84, 85, 86),

Червоногорянська (б. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34ДАЧА, 36),

Штими (б. 2, 5, 5а, 6, 13, 15, 15а, 19),

Ярівська (б. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 67, 68, 73, 74, 76, 78, 78а, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 92а).

07.04.2026 року будуть тривати додаткові та планові вимкнення електрики з 08:00–20:00 години в таких населених пунктах:

с.Гуньки вулиці:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

Луговий пров. — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна — 2

Кам'янський пров. — 1, 6

с.Демидівка вулиці:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.