Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області необхідне для стабільного водопостачання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області оголосили у Кілійській громаді, передає Politeka.

Зміни торкнулися водопостачання та водовідведення у місті, а також окремих сіл району.

За інформацією КП «Світло», коригування пов’язане з подорожчанням електроенергії та купівлі води. Ціна електрики з початку року зросла з 13,50 до 16,32 грн за кВт·год, а з 1 квітня вартість покупної води підвищилася з 35 до 40 грн за кубометр.

У Кілії нові тарифи виглядають так: водопостачання — 63,41 грн/м³ замість 58,72 грн, водовідведення — 57,65 грн/м³ замість 55,43 грн. Для прилеглих сіл, зокрема Ліски, вартість водопостачання зросла з 211,65 до 225,44 грн на домогосподарство.

У інших населених пунктах Кілійського району зміни такі:

Шевченкове — водопостачання з 55,12 до 60,30 грн/м³;

Василівка — водовідведення з 50,45 до 53,80 грн/м³;

Фурманівка — водопостачання з 49,90 до 54,20 грн/м³, водовідведення з 48,00 до 51,35 грн/м³;

Новоселівка — водопостачання з 52,75 до 57,10 грн/м³, водовідведення з 50,60 до 54,00 грн/м³.

Представники громади наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області необхідне для стабільного водопостачання, модернізації мереж та покращення якості обслуговування.

Мешканців закликають завчасно підготуватися до нових цін, за можливості встановити лічильники та слідкувати за оголошеннями про можливі коригування тарифів у наступні місяці.

Громада також радить звертати увагу на поради щодо економії води та електроенергії, щоб скоротити витрати сім’ї.

Джерело

