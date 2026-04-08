Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области необходимо для стабильного водоснабжения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области было объявлено в Килийской общине, передает Politeka.

Изменения коснулись водоснабжения и водоотведения в городе, а также отдельных сел района.

По информации КП «Світло», корректировка связана с удорожанием электроэнергии и покупкой воды. Цена электричества с начала года выросла с 13,50 до 16,32 грн за кВтч, а с 1 апреля стоимость покупной воды повысилася с 35 до 40 грн за кубометр.

В Килии новые тарифы выглядят так: водоснабжение – 63,41 грн/м³ вместо 58,72 грн, водоотвод – 57,65 грн/м³ вместо 55,43 грн. Для близлежащих деревень, в том числе Лески, стоимость водоснабжения вырасла с 211,65 до 225,44 грн на домохозяйство.

В других населенных пунктах Килийского района изменения таковы:

Шевченково — водоснабжение с 55,12 до 60,30 грн/м³;

Васильевка - водоотвод с 50,45 до 53,80 грн/м³;

Фурмановка - водоснабжение с 49,90 до 54,20 грн/м³, водоотвод с 48,00 до 51,35 грн/м³;

Новоселовка - водоснабжение с 52,75 до 57,10 грн/м³, водоотвод с 50,60 до 54,00 грн/м³.

Представители общества подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области необходимо для стабильного водоснабжения, модернизации сетей и улучшения качества обслуживания.

Жители призывают заранее подготовиться к новым ценам, по возможности установить счетчики и следить за объявлениями о возможных корректировках тарифов в последующие месяцы.

Общество также советует обращать внимание на советы по экономии воды и электроэнергии, чтобы сократить расходы семьи.

