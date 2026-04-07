Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області оголосили у Барській громаді на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються збору, обробки та захоронення побутових відходів і охоплюють як домогосподарства, так і установи та бізнес.

Нові ставки оприлюднило комунальне підприємство «Бар-Благоустрій». Середній платіж для мешканця нині становить близько 22 гривень на місяць, після коригування очікується приблизно 29 гривень.

Причиною підвищення називають зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та оплату праці персоналу. Попередні тарифи, затверджені у 2021 році, вже не відображали фактичні витрати підприємства.

За новим розрахунком ставки складатимуть:

Управління змішаними відходами — 216,10 грн/куб. м

Великогабаритні — 284,32 грн/куб. м

Ремонтні — 327,73 грн/куб. м

Захоронення — 53,71 грн/куб. м

Фахівці пояснюють, що тарифи обчислюються за кубометр і використовуються для визначення норм утворення сміття. Реальна сума у квитанції зазвичай буде меншою. Для підприємств та організацій встановлені окремі розцінки: у 2025 році плата для юридичних осіб з ПДВ зросла з 26,78 до 40,80 грн.

Мешканців закликають ознайомитися з новими розрахунками та врахувати їх при плануванні сімейного бюджету. Остаточне підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області набуде чинності після завершення громадського обговорення та затвердження міською владою.

Для зручності користувачів «Бар-Благоустрій» рекомендує завчасно готувати щомісячні платежі та контролювати нарахування, щоб уникнути непередбачених витрат. Спеціалісти радять встановлювати лічильники та стежити за показниками, що допомагає економити та планувати витрати.

Останні новини України:

