В Одеській області 8 квітня графіки відключення світла торкнуться лише окремих населених пунктів та деяких вулиць.

Графіки відключення світла в Одеській області на 8 квітня будуть тривати багато години поспіль через профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

В Одеській області 8 квітня графіки відключення світла торкнуться лише окремих населених пунктів та деяких вулиць. Мешканцям радять завчасно перевірити, чи входить їхня адреса до списку тимчасових відключень, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і заздалегідь спланувати свої повсякденні справи.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження можливих аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» планує проведення профілактичних робіт у кількох населених пунктах. Ці заходи необхідні для своєчасного технічного обслуговування та модернізації обладнання, що забезпечує стабільну роботу електромережі та зменшує ризик аварійних ситуацій.

У зв’язку з виконанням робіт тимчасово буде припинено електропостачання за наступним графіком:

з 08:00 до 19:00 у селі Мардарівка. Відключення торкнеться вулиць Центральна, Відродження, Привокзальна, Зелена, Степна, Шкільна та Новоселів.

з 08:00 до 19:00 у селі Топик на вулиці Надії.

з 08:00 до 19:00 у селі Гонората на вулиці Північна.

з 08:00 до 19:00 у селі Любомирка на вулицях Шкільна та Дачна.

з 08:00 до 19:00 у селі Миколаївка Перша на вулиці Заводська.

Мешканцям рекомендується заздалегідь врахувати ці перебої при плануванні повсякденних справ.

У зв’язку з проведенням профілактичних робіт 8 квітня 2026 року з 08:00 до 19:00 можливе тимчасове відключення електроенергії у селі Вигода на таких вулицях: Шилова, Виноградна, Комарова, Центральна, Механізаторів та Нова.

Останні новини України:

