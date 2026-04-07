Графіки відключення світла в Одеській області на 8 квітня будуть тривати багато години поспіль через профілактичні роботи, пише Politeka.net.
Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.
В Одеській області 8 квітня графіки відключення світла торкнуться лише окремих населених пунктів та деяких вулиць. Мешканцям радять завчасно перевірити, чи входить їхня адреса до списку тимчасових відключень, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і заздалегідь спланувати свої повсякденні справи.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження можливих аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» планує проведення профілактичних робіт у кількох населених пунктах. Ці заходи необхідні для своєчасного технічного обслуговування та модернізації обладнання, що забезпечує стабільну роботу електромережі та зменшує ризик аварійних ситуацій.
У зв’язку з виконанням робіт тимчасово буде припинено електропостачання за наступним графіком:
- з 08:00 до 19:00 у селі Мардарівка. Відключення торкнеться вулиць Центральна, Відродження, Привокзальна, Зелена, Степна, Шкільна та Новоселів.
- з 08:00 до 19:00 у селі Топик на вулиці Надії.
- з 08:00 до 19:00 у селі Гонората на вулиці Північна.
- з 08:00 до 19:00 у селі Любомирка на вулицях Шкільна та Дачна.
- з 08:00 до 19:00 у селі Миколаївка Перша на вулиці Заводська.
Мешканцям рекомендується заздалегідь врахувати ці перебої при плануванні повсякденних справ.
У зв’язку з проведенням профілактичних робіт 8 квітня 2026 року з 08:00 до 19:00 можливе тимчасове відключення електроенергії у селі Вигода на таких вулицях: Шилова, Виноградна, Комарова, Центральна, Механізаторів та Нова.
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.
Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.