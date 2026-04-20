У Києві почала діяти програма гуманітарна допомога для пенсіонерів, спрямована на підтримку літніх людей та внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Ініціатива забезпечує роздачу одягу, взуття та засобів гігієни для людей у складних життєвих обставинах.

Допомога доступна переселенцям, багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та людям старшого віку. Отримати необхідні речі можна у спеціально визначених пунктах у різних районах столиці. Серед локацій – Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони. Адреси включають вулиці Ломоносова, Харківське шосе, Закревського, Курнатовського, Озерну, Цитадельну, Ярославську, Гната Юри, Повітрофлотський проспект та проспект Перемоги.

Додаткову підтримку надають територіальні центри соціального обслуговування. Тут можна отримати продукти тривалого зберігання та базові побутові товари, звернувшись особисто або домовившись телефоном.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається безкоштовно і допомагає покрити базові потреби. Для швидшого оформлення радять мати при собі документи, що підтверджують статус отримувача.

Організатори закликають звертатися завчасно, щоб уникнути черг та отримати підтримку вчасно. У майбутньому планується розширення ініціативи: з’являться нові пункти видачі та будуть охоплені додаткові категорії громадян.

Деталі та контакти доступні у територіальних центрах соціального обслуговування та на офіційних ресурсах міста. Програма продовжує забезпечувати своєчасну допомогу всім пенсіонерам столиці.

