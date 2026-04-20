В Киеве начала действовать программа гуманитарной помощи для пенсионеров, направленная на поддержку пожилых и внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Инициатива обеспечивает раздачу одежды, обуви и средств гигиены для людей в сложных обстоятельствах.

Помощь доступна переселенцам, многодетным семьям, лицам с инвалидностью и людям пожилого возраста. Получить необходимые вещи можно в специально определенных пунктах разных районах столицы. Среди локаций – Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы. Адреса включают улицы Ломоносова, Харьковское шоссе, Закревского, Курнатовского, Озерную, Цитадельную, Ярославскую, Юрия Гната, Воздухофлотский проспект и проспект Победы.

Дополнительную поддержку оказывают территориальные центры социального обслуживания. Здесь можно получить продукты длительного хранения и базовые бытовые товары, обратившись лично или договорившись по телефону.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется бесплатно и помогает покрыть базовые нужды. Для более быстрого оформления советуют иметь при себе документы, подтверждающие статус получателя.

Организаторы призывают обращаться раньше времени, чтобы избежать очередей и получить поддержку вовремя. В будущем планируется расширение инициативы: появятся новые пункты выдачи и будут охвачены дополнительные категории граждан.

Подробности и контакты доступны в территориальных центрах социального обслуживания и на официальных ресурсах города. Программа продолжает обеспечивать своевременную помощь всем пенсионерам столицы.

Источник

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.