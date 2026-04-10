Новий графік руху транспорту в Житомирі спрямований на підвищення комфорту пасажирів.

Новий графік руху транспорту в Житомирі запроваджують на період Великодніх свят для зручності мешканців міста, передає Politeka.

Відповідні зміни стосуються роботи тролейбусів і маршрутних таксі.

За інформацією міських служб, 11 квітня громадський транспорт курсуватиме до 23:00. Наступного дня, 12 квітня, рух розпочнеться раніше — з 05:00, щоб забезпечити доїзд до храмів та місць проведення богослужінь.

Оновлений розклад охоплює ключові напрямки. Зокрема, йдеться про сполучення з мікрорайонами Крошня, Богунія, Польова та Корбутівка.

Тимчасові зміни діятимуть лише у святкові дні, після чого транспорт повернеться до стандартного режиму роботи.

Крім того, в Житомирській області також повідомляли про подорожчання проїзду.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Малинської міської ради 1 квітня. Про це повідомила пресслужба міськради на офіційному сайті.

Таким чином, подорожчання проїзду в Житомирській області передбачає підвищення вартості квитка у міських автобусах до 20 гривень.

Згідно з рішенням виконкому №128 від 1 квітня 2026 року, запроваджено оновлений тариф на пасажирські перевезення. Він поширюється на постійні автобусні маршрути міста.

Перевезення здійснюють підприємства, установи та організації, що не належать до комунальної власності, а також фізичні особи-підприємці. Йдеться про операторів, з якими укладено відповідні договори. У документі зазначено, що тариф переглянули з урахуванням звернень перевізників та наданих економічних розрахунків.

