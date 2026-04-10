Новый график движения транспорта в Житомире направлен на повышение комфорта пассажиров.

Новый график движения транспорта в Житомире вводится на период Пасхальных праздников для удобства жителей города, передает Politeka.

Соответствующие изменения касаются работы троллейбусов и маршрутных такси.

По информации городских служб, 11 апреля общественный транспорт будет курсировать до 23:00. На следующий день, 12 апреля, движение начнется раньше - с 05:00, чтобы обеспечить доезд в храмы и места проведения богослужений.

Обновленное расписание охватывает ключевые направления. В частности, речь идет о сочетании с микрорайонами Крошня, Богуния, Полева и Корбутовка.

Новый график движения транспорта в Житомире направлен на повышение комфорта пассажиров во время празднования и бесперебойной перевозки.

Временные изменения действуют только в праздничные дни, после чего транспорт вернется в стандартный режим работы.

Кроме того, в Житомирской области также сообщалось о подорожании проезда.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Малинского городского совета 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба горсовета на официальном сайте.

Таким образом, удорожание проезда в Житомирской области предполагает повышение стоимости билета в городских автобусах до 20 гривен.

Согласно решению исполкома №128 от 1 апреля 2026 года, введен обновленный тариф на пассажирские перевозки. Она распространяется на постоянные автобусные маршруты города.

Перевозки осуществляют предприятия, учреждения и организации, не относящиеся к коммунальной собственности, а также физические лица-предприниматели. Речь идет об операторах, с которыми заключены соответствующие договоры. В документе указано, что тариф был пересмотрен с учетом обращений перевозчиков и предоставленных экономических расчетов.

