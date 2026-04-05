Подорожчання проїзду в Житомирській області офіційно підтвердили рішенням місцевої влади, яке набрало чинності на початку квітня.

Подорожчання проїзду в Житомирській області торкнулося міста Малин, де з 1 квітня 2026 року встановили новий тариф, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Малинської міської ради 1 квітня, про що повідомила пресслужба міськради на офіційному сайті.

Тож подорожчання проїзду в Житомирській області передбачає, що квиток у міських автобусах тепер коштує 20 гривень.

Згідно з рішенням виконкому №128 від 1 квітня 2026 року, запроваджено новий тариф на перевезення. Він стосується міських постійних автобусних маршрутів.

Ці маршрути обслуговують підприємства, установи та організації, які не перебувають у комунальній власності. Також тариф застосовується до фізичних осіб-підприємців.

Йдеться про тих перевізників, з якими укладено договори на перевезення пасажирів. У документі зазначається, що тариф переглянули з урахуванням звернень перевізників та поданих ними економічних розрахунків.

Основними причинами подорожчання проїзду в Житомирській області назвали зростання цін на паливно мастильні матеріали, запчастини та енергоносії, що не залежать від діяльності перевізників.

Також виконком визнав таким, що втратило чинність попереднє рішення № 305 від 9 грудня 2022 року, яким регулювалася попередня вартість перевезень.

Ще до офіційного рішення, з 11 березня, перевізники вже підняли вартість поїздки з 15 до 20 гривень. Тоді у міській раді зазначали, що процедура погодження триває і може зайняти близько одного місяця.

Наразі у Малині діє 11 міських маршрутів, які обслуговують три перевізники, серед яких ФОП Столяр Олександр Васильович, ФОП Столяр Ніна Михайлівна та ФОП Ігор Юрійович Каленський.

Останні новини України:

