Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі за новими правилами передбачає розширення кола отримувачів та оновлення умов нарахування виплат.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі оновлюється після того, як Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку надання соцпідтримки на проживання, повідомляє Politeka.

Уряд ухвалив постанову від 18 березня 2026 року №390, якою внесено коригування до чинного порядку виплат, затвердженого постановою №332.

Документ уточнює підходи до визначення складу сім’ї, умов продовження грошової допомоги для ВПО в Запоріжжі та розширює коло осіб, які можуть отримувати державну підтримку.

У межах змін збільшено максимальну кількість виплатних періодів із чотирьох до п’яти шестимісячних періодів. Також відновлено право на соцдопомогу для сімей із дітьми, що є одним із ключових нововведень.

Тож грошова допомога для ВПО в Запоріжжі тепер охоплює ширше коло отримувачів. Окремо змінено правила нарахування виплат на дітей.

Тепер вони надаються незалежно від доходів батьків, якщо сім’я відповідає вимогам щодо майнового стану, фактичного місця проживання та навчання дітей.

У разі подання заяви до 1 травня 2026 року соцпідтримку можуть призначити з 1 лютого, а при пізнішому зверненні виплати нараховуватимуться з місяця подання заяви.

Також оновлено підходи до призначення виплат пенсіонерам і сім’ям із непрацездатними членами. Особи, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу, зможуть повторно звернутися.

При цьому, враховується новий прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у розмірі 10 380 гривень.

Подати документи на отримання підтримки можна до територіальних органів Пенсійного фонду України особисто, через ЦНАП, органи місцевого самоврядування, поштою або онлайн із використанням кваліфікованого електронного підпису.

