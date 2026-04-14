Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье по новым правилам предполагает расширение круга получателей и обновление условий начисления выплат.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье обновляется после того, как Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок предоставления соцподдержки на проживание, сообщает Politeka.

Правительство приняло постановление от 18 марта 2026 года №390, которым внесена корректировка в действующий порядок выплат, утвержденный постановлением №332.

Документ уточняет подходы к определению состава семьи, условий продления денежной помощи для ВПЛ в Запорожье и расширяет круг лиц, которые могут получать государственную поддержку.

В пределах изменений увеличено максимальное количество выплатных периодов с четырех до пяти шестимесячных периодов. Также восстановлено право на соцпомощь для семей с детьми, являющихся одним из ключевых новшеств.

Поэтому денежная помощь для ВПЛ в Запорожье теперь охватывает более широкий круг получателей. Отдельно изменены правила начисления выплат на детей.

Теперь они предоставляются независимо от доходов родителей, если семья отвечает требованиям имущественного положения, фактического места жительства и обучения детей.

В случае подачи заявления до 1 мая 2026 г. соцподдержку могут назначить с 1 февраля, а при более позднем обращении выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления.

Также обновлены подходы к назначению выплат пенсионерам и семьям с нетрудоспособными членами. Лица, которым раньше прекратили выплаты из-за превышения дохода, смогут повторно обратиться.

При этом учитывается новый прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, в размере 10 380 гривен.

Подать документы на получение поддержки можно в территориальные органы Пенсионного фонда Украины лично, через ЦНАП, органы местного самоуправления, по почте или онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: какие расценки теперь будут действовать.