Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що удар російського дрона в житловий будинок у Румунії – це політично напад на НАТО, і заявив, що союзники мають відповісти, доки не пізно, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, після цієї атаки МЗС Румунії заявило про застосування 4 статті НАТО, тобто про консультації, всі засудили росію, викликали посла, заявили, що це новий рівень ескалації, буде відповідь на дипломатичному рівні тощо.

«Чи віримо ми, що такі відповіді зупинять росію? Навпаки, тільки підбадьорять. Отже, росіяни усвідомлено завдають удару по житловому будинку в Румунії. Тобто смикають НАТО за вуса у якомусь сенсі. Тільки є постраждалі. Вже румунська армія не змогла захистити своїх громадян. Де ж НАТО? Де удар у відповідь? Куди його буде завдано? Здається мені, що нікуди», – стверджує Михайло Шейтельман.

Адже Україну, нагадує він, путін атакував не відразу, почав поступово, із «зелених чоловічків», які вийшли з казарм, і Крим було захоплено за кілька днів, тепер цей регіон довгі роки під окупацією. Але, наголошує експерт, якби ЗСУ відкрили вогонь у 2014 році, щойно росіяни вийшли з військової бази в Севастополі, не було би повномасштабної війни і стільки загиблих, та й кремль не пікнув би.

«І Румунія, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Фінляндія, якщо не чинитимуть негайного опору агресору, то і не помітять, як з'являться зелені чоловічки. Звичайно ж, у цьому план путіна – не в атаці в лоб, а бити потроху, подивитися, що реакції немає, вдарити більше. Не відреагували на порожні дрони – отримайте дрони з бойовим зарядом по житлових будинках у Румунії. Це план росії. Тільки потім це може обернутися тим, що, знаєте, доведеться бути біженцями десь у Бразилії, в Аргентині і звідти питати, як же ми не доглянули цих поганців, якщо ви не відкриєте вогонь зараз», – попереджає Михайло Шейтельман.

