Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що, згідно зі сценаріями, якщо у росії оголосять мобілізацію, буде ескалація і до кінця року можна буде вийти на війну низької інтенсивності, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами експерта, є кілька науково підтверджених сценаріїв розвитку воєн, і російсько-українська війна не виходить за ці сценарії, такі війни вже були, мається на увазі не між росією та Україною, а за рівнем масштабу. А ці сценарії, зазначає він, включають війну терміном на 5 років, на 8 років, на 10 років тощо.

«Які будуть розвідознаки, що підтверджують, що війна йде або за першим сценарієм, або за другим, або за третім? Знову ж таки, що говорить воєнне мистецтво, воєнна справа і воєнна наука? Якщо буде літня ескалація, то ситуація переходитиме на завершення війни. Тобто війна завершиться до кінця року», – пояснює Олег Старіков.

Але йдеться, наголошує експерт, про завершення війни саме високої та середньої інтенсивності, а війна низької інтенсивності продовжуватиметься, навіть якщо сторони знову перейдуть до переговорів. За його словами, це так само, як США з Ізраїлем та Іран: тобто переговори ведуть, але однаково один одного потроху бомблять. Проте, стверджує експерт, йому все ж таки здається, що в російсько-українській війні на нас зараз чекає ескалація, дві сторони до цього готуються.

«Що реально відбуватиметься, якщо все піде за першим сценарієм? Імовірність мобілізації чи часткової мобілізації у російській федерації, якщо піде за цим сценарієм, висока. Тобто це теж розвідознака. Якщо піде часткова мобілізація, то це означає, що війна завершуватиметься цього року», – підсумовує Олег Старіков.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що насправді йде битва за Київ, не за Донбас, не за Крим.

Також Politeka писала про те, що Бортник розповів, чи буде реакція НАТО на атаку на Румунію: «Ці дрони можуть мати політичні наслідки».