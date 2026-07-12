Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається доступним у різних форматах.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі доступне через платформу «Допомагай», де приватні власники розміщують оголошення про тимчасове поселення для людей, що потребують безпечного прихистку, повідомляє Politeka.

Сервіс об’єднує пропозиції від мешканців регіону, які готові надати кімнати або окремі помешкання для переселенців у різних форматах проживання. Варіанти охоплюють як міську, так і сільську місцевість поблизу обласного центру.

В одному з оголошень у районі Вільнокур’янівського пропонується кімната в приватній оселі приблизно за 30 кілометрів від міста у напрямку Харкова. Приміщення має кілька кімнат, одна з яких прохідна, а також базове технічне оснащення.

Умови включають пічне опалення, доступ до інтернету, побутову техніку та резервне енергоживлення у вигляді генератора. Власник проживає разом із домашніми тваринами та забезпечує базову підтримку продуктами і стабільним побутом.

Інша пропозиція передбачає окрему кімнату в сільському секторі для жінки, яка опинилася у складних обставинах. Формат проживання включає спільний побут із господарем і допомогу в повсякденних справах, зокрема приготуванні їжі та прибиранні.

У цій локації також є інтернет, технічне оснащення та автономні джерела енергії, що дозволяє підтримувати базовий комфорт навіть за умов перебоїв із електропостачанням. Атмосфера позиціонується як спокійна з акцентом на взаємну повагу.

Ще один варіант у регіоні пропонує поселення приблизно за 30 кілометрів від обласного центру у приватному секторі. Там передбачено проживання для жінки з можливістю спільного побуту та допомоги по господарству.

Таким чином безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається доступним у різних форматах — від окремих кімнат до спільного проживання з власниками, що дозволяє підібрати варіант відповідно до індивідуальних потреб.

Джерело: Допомогай

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