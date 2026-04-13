Дефіцит продуктів у Харкові посилюється на тлі зниження врожаю гречки в Україні у 2025 році, що не покриває внутрішній попит і формує нестачу на ринку, передає Politeka.

За даними аграрних аналітиків, річне споживання цієї крупи залишається на рівні 100–110 тис. тонн, тоді як цьогорічне виробництво становить лише близько 70,8 тис. тонн. Це найнижчий показник за останні роки, що суттєво вплинуло на баланс пропозиції.

Попередні періоди демонстрували іншу динаміку: у 2023 році обсяги сягали понад 200 тис. тонн, однак з 2024-го почалося поступове скорочення посівних площ і валового збору. Попри це, частину потреби ринку ще вдається покривати за рахунок складських запасів.

У цьому контексті дефіцит продуктів у Харкові частково компенсується внутрішніми залишками, проте експерти не виключають напруження до нового врожаю 2026 року.

Імпортна складова останніми роками суттєво зменшилася: якщо у 2020 році завозили майже 44 тис. тонн, то у 2024–2025 роках обсяги впали майже до нуля. До цього основними постачальниками виступали Казахстан та країни ЄС, зокрема Польша, Литва, Латвія і Естонія.

Світовий ринок залишається зосередженим у кількох ключових виробниках. Лідерство утримують Росія та Китай, тоді як Україна посідає третю позицію за обсягами виробництва.

Аналітики зазначають, що подальша стабільність залежатиме від урожайності наступного сезону та можливостей імпорту, який нині залишається обмеженим.

Джерело

Останні новини України:

