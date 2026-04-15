Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 16 квітня вводяться через плановий ремонт в низці населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Запроваджено тимчасові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 16 квітня. Вони пов’язані з проведенням необхідних технічних робіт на електромережах, що мають на меті забезпечити їх стабільну та безпечну роботу.

З 09:00–17:00 години вводяться додаткові графіки відключення електрики в селі Оситняжка на наступних вулицях:

Інгульська: 6-7, 9-10, 12-16, 18-19, 20А, 24-28, 30-32, 34-35, 37, 37А, 38-39, 41, 43-44, 44А, 45-49, 51, 53, 53А, 55-56, 57-59, 60, 62, 64, 68, 70-76, 78-82, 85, 88, 90, 92, 96, 98, 102, 106, 108, 112, 114, 118

Центральна: 1-3, 5-7, 9-10, 12-19, 21-28, 30-33, 31, 35, 41, 45, 47, 49, 51-62, 64, 64А, 65-69, 71, 74-75, 79, 80-81, 83, 85-88, 91-94, 97-102, 103А, 104, 105-109, 111, 113, 115, 117, 119-124, 126-129, 131, 131А, 135, 137

Черемушки: 1-32, 31А

Набережна: 1-4, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 22-26, 29-30, 33, 36-39, 39А, 41-42, 45-46, 48-52, 54-63

З 08:00–17:00 години вводяться тривалі вимкнення в селі Любомирка, проте вони будуть діяти лише на вулицях:

Лісова — 1-2, 4, 6, 8-11, 13, 15-18, 22, 25-27, 29-30, 32, 34, 40-43, 46-48, 50, 53-54, 58, 64, 66-68, 70, 74-75, 77-78, 81, 84, 86, 88

Тясминська — 2, 5-6, 17, 21, 25, 27, 34, 42, 56, 74, 76

Центральна — 1, 3-4, 8

Шкільна — 1, 5-6, 9, 11, 13, 16, 18-20, 22-23, 26, 32-33, 37, 40-42, 45, 47, 50, 52-56, 58

З 09:00–17:00 години будуть тривалі вимкнення в селі Аджамка. Вони будуть діяти в будинках, що розташовані за такими адресами:

Героїв України: 11, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 41, 42А, 43, 45-51, 53-55, 57-63, 65-73, 75-78, 78А, 79, 82-86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116

Спортивна: 3-4, 7, 11

Шевченка: 13А, 15, 17, 19, 23, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

З 09:00–17:00 години триватимуть багатогодинні відключення електрики в селі Черняхівка. Знеструмлять будинки, що розташовані за адресами:

Берегова: 26Б

Гомінка: 33

Миру: 20

Молодіжна: 1, 1А, 3-4, 4А, 5, 7-9, 11, 14, 14А, 15, 17-18

Польова: 1, 1А, 2А, 3, 6-7, 7А, 8-12, 12А, 13, 13А, 14-15, 17, 19, 19А, 21

Правди: 2, 8, 8А, 8Б, 10, 13, 15, 17А

Прирічний пров.: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3-5, 5А, 7, 7Б, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 13, 15, 19.

Останні новини України:

