Графіки відключення світла у Харківській області на 16 квітня триватимуть в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні кількох громад.

Графіки відключення світла у Харківській області на 16 квітня заплановані через планові та профілактичні роботи, що спрямовані на підвищення надійності електропостачання та попередження можливих аварій у мережах.

Мешканців області закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, заздалегідь ознайомитися з оновленими графіками та врахувати можливі перебої з електропостачанням під час планування щоденних справ. Такі профілактичні заходи дозволяють забезпечити більш стабільну та безпечну роботу енергосистеми в цілому.

В Берестинському районі триватимуть додаткові графіки відключення світла. Вони охоплять село Миколаївка з 08:00 до 17:00 години за такими адресами:

вул. Соборна — 39А

вул. Захисників України — 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

вул. Хутірська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 23, 29, 31, 33.

Крім цього, будуть вимикати світло в Люботинській територіальній громаді. Зокрема знеструмлять місто Люботин з 09:00 до 17:00 години в будинках за наступними адресами:

Змагання: 62, 62А, 64, 66/2, 68/1, 70, 71, 73;

Київська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Мерчанська: 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 9;

Рокоссовського: 32, 32А, 34А, 36, 36А, 38, 40;

Херсонська: 35;

пров. Змагання: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 2/58, 20, 22, 22А, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 33А, 35, 4/49, 5, 6, 7, 8, 9;

пров. Сонячний: 15/1, 3, 5.

