Графики отключения света в Харьковской области на 16 апреля запланированы из-за плановых и профилактических работ.

Об этом говорится в сообщении нескольких общин.

Графики отключения света в Харьковской области на 16 апреля запланированы из-за плановых и профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения и предупреждение возможных аварий в сетях.

Жители области призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее ознакомиться с обновленными графиками и учесть возможные перебои с электроснабжением при планировании ежедневных дел. Такие профилактические меры позволяют обеспечить более стабильную и безопасную работу энергосистемы в целом.

В Берестинском районе будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Они охватят село Мыколаивка с 08:00 до 17:00 по таким адресам:

ул. Соборна — 39А

ул. Захысныкив Украины — 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

ул. Хутирська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 23, 29, 31, 33.

Кроме того, будут выключать свет в Люботинской территориальной общине. В частности, обесточат город Люботын с 09:00 до 17:00 часов в домах по следующим адресам:

Змагання: 62, 62А, 64, 66/2, 68/1, 70, 71, 73;

Кыивська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Мерчанська: 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 9;

Рокоссовського: 32, 32А, 34А, 36, 36А, 38, 40;

Херсонська: 35;

пров. Змагання: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 2/58, 20, 22, 22А, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 33А, 35, 4/49, 5, 6, 7, 8, 9;

пров. Сонячный: 15/1, 3, 5.

