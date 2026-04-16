Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області набуває актуальності через намір переглянути вартість вивезення побутових відходів у Бориславській громаді, передає Politeka.

Відповідну ініціативу оприлюднили на офіційному сайті міської ради.

Йдеться про коригування ціни комплексної послуги, що охоплює збір, транспортування та захоронення сміття. Нові розрахунки стосуються мешканців Борислава, а також населених пунктів Уріж, Винники, Мокряни й Підмонастирок.

Наразі чинний показник становить 322,22 грн за кубічний метр. Підприємство пропонує встановити його на рівні 407,35 грн/м³. У разі затвердження рішення зростання сягне 26,43%.

Необхідність перегляду пояснюють підвищенням витрат на паливо, оплату праці та соціальні стандарти. Вартість паливно-мастильних матеріалів зросла з 55 до 89,90 грн за літр, а сукупно ці чинники формують понад 60% собівартості.

Структура запропонованого тарифу передбачає 190,83 грн за збирання і транспортування відходів та 148,63 грн за їх захоронення. Загальна сума без ПДВ становить 339,46 грн, податок — 67,89 грн, що формує кінцеву ціну 407,35 грн за кубометр.

Послуги надаватимуться за чинними графіками: у багатоповерхівках — щоденно, у приватному секторі та прилеглих селах — раз на тиждень. Для установ і бізнесу діятимуть умови укладених договорів. Вивезення великогабаритних і будівельних відходів оплачуватиметься окремо.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області відображає загальноукраїнську тенденцію до економічно обґрунтованих розрахунків у сфері житлово-комунального господарства.

Зауваження та пропозиції від громадян прийматимуть протягом семи робочих днів у підприємстві-надавачі послуг і відповідному підрозділі міської ради. Очікується, що остаточне рішення ухвалить виконавчий комітет.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.