У Львові на період дорожніх робіт змінюють новий графік руху транспорту, оскільки на вулиці Стрийській стартує повне асфальтування та перекриття частини магістралі, передає Politeka.

З 14 до 16 квітня у місті перекриють парну сторону Стрийської на відрізку між вулицями Науковою та Вернадського. Роботи передбачають укладання нового дорожнього шару після фрезерування старого покриття, що суттєво вплине на організацію дорожнього потоку.

На час ремонту рух у напрямку виїзду та в’їзду змінять за тимчасовою схемою. На непарній стороні організують двостороннє проходження: дві смуги для в’їзду, одна — для виїзду з міста. Така конфігурація дозволить зберегти базову пропускну здатність ділянки.

Громадський транспорт також працюватиме за оновленою логікою. Тролейбус №23 курсуватиме лише до зупинки «Хуторівка» за скороченим маршрутом від Ряшівської. Аналогічні обмеження діятимуть і для тролейбуса №25, який завершуватиме рух на тій самій зупинці, стартуючи від Шота Руставелі.

Тролейбус №22 продовжить курсувати до Автовокзалу без змін, адже на маршруті використовують машини з автономним ходом. Автобусні рейси та приватний транспорт рухатимуться звичними напрямками, але по тимчасово зміненій смузі.

У межах робіт діє також новий графік руху транспорту у Львові, сформований з урахуванням перекриття та перерозподілу потоків, щоб зменшити затримки та забезпечити стабільне сполучення.

Після завершення реконструкції Стрийська отримає розширену проїжджу частину з чотирма смугами замість трьох, а одна з них буде відведена для громадського транспорту. Загальний термін оновлення магістралі до межі міста оцінюють приблизно у три місяці.

