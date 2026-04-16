Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области приобретает актуальность из-за намерения пересмотреть стоимость вывоза бытовых отходов в Бориславской общине, передает Politeka.

Соответствующую инициативу обнародовали на официальном сайте городского совета.

Речь идет о корректировке цены комплексной услуги, охватывающей сбор, транспортировку и захоронение мусора. Новые расчеты касаются жителей Борислава, а также населенных пунктов Уриж, Винники, Мокраны и Подмонастырь.

В настоящее время действующий показатель составляет 322,22 грн за кубический метр. Предприятие предлагает установить его на уровне 407,35 грн/м³. В случае утверждения решения рост достигнет 26,43%.

Необходимость пересмотра объясняют повышением затрат на топливо, оплату труда и социальные стандарты. Стоимость горюче-смазочных материалов выросла с 55 до 89,90 грн за литр, а совокупно эти факторы формируют более 60% себестоимости.

Структура предлагаемого тарифа предусматривает 190,83 грн за сбор и транспортировку отходов и 148,63 грн за их захоронение. Общая сумма без НДС составляет 339,46 грн, налог – 67,89 грн, что формирует конечную цену 407,35 грн за кубометр.

Услуги будут предоставляться по действующим графикам: в многоэтажках ежедневно, в частном секторе и близлежащих селах раз в неделю. Для учреждений и бизнеса будут действовать условия заключенных договоров. Вывоз крупногабаритных и строительных отходов будет оплачиваться отдельно.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области отражает общеукраинскую тенденцию экономически обоснованных расчетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Замечания и предложения граждан будут принимать в течение семи рабочих дней в предприятии-предоставители услуг и соответствующем подразделении городского совета. Ожидается, что окончательное решение примет исполнительный комитет.

