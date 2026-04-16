Графіки відключення світла у Чернігові на 17 квітня триватимуть за десятками адрес.

Українців попередили про планові графіки відключення світла, що вводяться у Чернігові на 17 квітня, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

Графіки відключення світла у Чернігові на 17 квітня триватимуть за десятками адрес. Обмеження триватимуть через планові та профілактичні роботи. Додаткові вимкнення впроваджуються з 9 до 19 години, проте це стосується тільки таких вулиць:

Василя Симоненка — 40–62, 64, 50а, 58а, 60а–60Г, 66а

Коцюбинського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 3а, 4а, 6А, 4/7

Олександра Мацієвського — 84а

Перемоги — 55, 57, 59

Хлібопекарська — 25, 27, 29

Графіки відключення світла в Чернігові триватимуть також з 9 до 17 години. Обмеження охоплять наступні вулиці:

Білогірська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Васильченка — 1, 2, 3, 4, 10, 3а

Верені — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б, 2в, 31, 33, 12Б, 13а

Вовчка М. — 19, 19а

Глібова — 2а, 2б

Гонча — 77, 79, 81, 83, 77а, 77б

Гребінки — 53, 55, 57, 59, 61, 63, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 89а, 89б, 89в

Григорія Кочура — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1А, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1І, 3а, 8а, 8б, 9а, 14а

Гулака-Артемовського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15а, 16а

Дніпровська — 6а, 34а

Євгена Гуцала — 2

Заньковецької — 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 39а, 39б, 39в, 39г, 39д, 39ж, 39з, 39к, 39л, 45А

Київська — 13, 21, 26, 28, 32, 26а, 47, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 47А, 67а, 71а, 84а

Київський — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 8а

Княжа — 26, 28, 30

Курганна — 41

Куренівка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 2а, 4а, 6а, 10а, 16а, 16б, 21а, 23а

Куренівський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 24а

Леоніда Могучова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 91, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а

Льговська — 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23

Любомира Боднарука — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 2а, 11А, 13а, 24А, 30А, 32а, 49а

Миколи Міхновського — 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 68, 33Д, 37б, 39а, 47а, 47б, 48а, 49а, 52А, 54а, 64А, 64Б, 66а, 68а

Михайла Грушевського — 310, 310а, 310б, 312, 312А, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340

Мстиславська — 79

Перемоги — 63, 65, 67, 71, 73, 75, 63а

П’ятницька — 50, 69, 71, 73, 75, 77, 82, 69А, 71а

Ремзаводська — 84

Реміснича — 27, 28, 31

Світанкова — 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Славутицька — 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29а

Слов’янська — 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 38А

Соснова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3а, 5а, 6а, 76, 18а, 18б, 18в

Сосновий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 10А, 12А

С. Русової — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 11А, 12а

Степана Носа — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 17а

Танкістів — 14

Тероборони — 40, 42, 44, 46, 46а

Хлібопекарська — 24

Хмельницького Б. — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1а, 1б, 1в, 1Г, 4д, 7а, 7Б

Черкаська — 3, 5, 6, 8, 10, 1а.

Останні новини України:

