Новий графік руху у Львові передбачає збільшення кількості рейсів на маршрутах, що ведуть до цвинтарів, а також посилення роботи окремих видів транспорту, повідомляє Politeka.
Новий графік руху транспорту у Львові діятиме у суботу та неділю і пов’язаний з традиційним зростанням пасажиропотоку у поминальні дні.
Як уточнили у Львівській міській раді, частину маршрутів переведуть на режим роботи буднього дня. Зокрема, тролейбус № 31 у ці дні курсуватиме за розкладом робочого дня.
Це дозволить збільшити кількість рейсів у напрямку Сихівського цвинтаря. Це рішення має полегшити доїзд для мешканців, які планують відвідати місця поховань рідних.
Крім цього, у неділю, 19 квітня, за посиленим розкладом працюватимуть автобуси №8а, №29, №46 та №61. Вони забезпечують сполучення з Голосківським, Янівським, Ряснянським, Лисиничівським і Брюховицьким цвинтарями.
Очікується, що збільшення кількості автобусів на цих маршрутах допоможе уникнути перевантаження і зробить поїздки комфортнішими для пасажирів.
Новий графік руху транспорту у Львові також передбачає зміни на трамвайних маршрутах. У неділю збільшать кількість низькопідлогових вагонів на маршрутах №1 та №7.
Йдеться про трамваї «Vevey» та «Електрон», які курсують у напрямку Личаківського та Янівського кладовищ. Це особливо важливо для людей похилого віку та пасажирів з обмеженою мобільністю.
У міськраді наголошують, що всі ці зміни запроваджені для того, щоб мешканці змогли без зайвих труднощів дістатися до кладовищ у поминальні дні.
Містян закликають заздалегідь планувати свої поїздки та враховувати оновлений розклад.
