Новый график движения транспорта во Львове вводится на выходные, чтобы обеспечить удобный доезд до городских кладбищ.

Новый график движения во Львове предполагает увеличение количества рейсов на маршрутах, ведущих к кладбищам, а также усиление работы отдельных видов транспорта, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта во Львове будет действовать в субботу и воскресенье и связан с традиционным ростом пассажиропотока в поминальные дни.

Как уточнили во Львовском городском совете, часть маршрутов будет переведена на режим работы буднего дня. В частности, троллейбус № 31 в эти дни будет курсировать по расписанию рабочего дня.

Это позволит увеличить количество рейсов в направлении Сиховского кладбища. Это решение должно облегчить доезд для жителей, которые планируют посетить места захоронений родных.

Кроме этого, в воскресенье, 19 апреля, по усиленному расписанию будут работать автобусы №8а, №29, №46 и №61. Они обеспечивают сочетание с Голосковским, Яновским, Ряснянским, Лисиничевским и Брюховицким кладбищами.

Ожидается, что увеличение количества автобусов на этих маршрутах поможет избежать перегрузки и сделает поездки более комфортными для пассажиров.

Новый график движения транспорта во Львове предусматривает изменения на трамвайных маршрутах. В воскресенье увеличат количество низкопольных вагонов на маршрутах №1 и №7.

Речь идет о трамваях "Vevey" и "Электрон", которые курсируют в направлении Лычаковского и Яновского кладбищ. Это особенно важно для пожилых людей и пассажиров с ограниченной мобильностью.

В горсовете отмечают, что все эти изменения введены для того, чтобы жители смогли без лишних трудностей добраться до кладбищ в поминальные дни.

Горожане призывают заранее планировать свои поездки и учитывать обновленное расписание.

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие именно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львовской области: о чем предупреждают украинцев

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров во Львовской области: где именно предлагают 38 тысяч зарплаты.