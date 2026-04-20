Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області почала діяти в одному з міст, тому розповідаємо про це бльше.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області запрацювала в Чорткові після запуску автоматизованої механізму, яку впроваджує оператор ТОВ «Easy Soft» із міста Київ, повідомляє Politeka.

Про введення нової системи оплати за проїзд у Тернопільської області розповіли на офіційному сайті міської ради.

У межах нововведення у громадському транспорті міста повністю змінили підхід до розрахунків за квитки, зробивши їх безготівковими та автоматизованими.

Перевізники отримують змогу вести точний облік пасажиропотоку, що дозволяє контролювати реальну кількість поїздок та прозоріше фіксувати доходи.

У міській раді зазначають, що це один із етапів переходу до сучасної моделі транспортних розрахунків, яку вже використовують у низці міст.

Оплата проїзду, відповідно до нової системи, у Чорткові Тернопільської області тепер здійснюється виключно безготівково.

Пасажири можуть розрахуватися банківською безконтактною карткою або пільговою «Карткою чортків’янина». Для цього достатньо прикласти картку до валідатора, після чого механізм автоматично підтверджує транзакцію.

Окремо зазначається, що незабаром у місті планують запровадити можливість використання електронного квитка, який можна буде поповнювати через термінали EasyPay.

При цьому старі пільгові картки продовжують діяти, тому їх не потрібно замінювати. Оновлені картки видаватимуть лише у разі першого оформлення або у випадку втрати чи пошкодження попередніх.

Контроль за наявністю квитків здійснюватимуть кондуктори, які мають спеціальні пристрої для перевірки квитків у будь-який момент поїздки.

У разі виявлення неоплаченого квитка передбачено адміністративну відповідальність відповідно до законодавства, а штраф становитиме 260 гривень.

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Тернопільській області: які обмеження запровадила "Укрзалізниця"

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Тернопільській області: де та наскільки підняли тарифи

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту в Тернополі: про які зміни стало відомо