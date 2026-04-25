Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається одним із ключових рішень для швидкого пошуку тимчасового безпечного прихистку.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області надається через онлайн-платформу «Допомагай», яка збирає приватні оголошення про тимчасовий прихисток для людей, вимушених залишити свої домівки, передає Politeka.

Сервіс працює як посередник між власниками нерухомості та переселенцями. Він дозволяє швидко знайти кімнату або квартиру без оплати, орієнтуючись на потреби конкретної людини. Пропозиції надходять із різних міст регіону та відрізняються умовами проживання, рівнем комфорту й форматом поселення.

У Дніпрі доступний варіант розміщення в окремій кімнаті трикімнатної квартири на проспекті Богдана Хмельницького. Житло розраховане на одну людину похилого віку та передбачає спокійне співжиття з власницею помешкання.

У Кам’янському представлено кілька варіантів поселення. Серед них — безоплатне розміщення для жінок із дітьми, а також житлові приміщення з базовими умовами, придатні для короткострокового перебування переселенців.

У Кривому Розі пропонується двокімнатна квартира після ремонту на вулиці Незалежності України. Оселя оснащена побутовою технікою та підходить для невеликих родин або матерів із дітьми, які шукають стабільні умови проживання.

Актуальні пропозиції та контакти власників регулярно оновлюються на платформі «Допомагай», що дозволяє переселенцям оперативно знаходити доступні варіанти проживання.

