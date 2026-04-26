Протягом тижня з 27 квітня по 3 травня 2026 року в Волинській області проводитимуть планові роботи в електромережах і застосовуватимуть відповідні графіки відключення світла.

Фахівці обленерго оголосили про нові графіки відключення світла в Волинській області на наступний тиждень – із 27 квітня по 3 травня 2026 року, пише Politeka.

У межах Турійської територіальної громади в Волинській області протягом двох днів, 27 та 28 квітня, графіки відключення світла з 10:00 до 17:00 застосовуватимуть у таких населених пунктах:

Селець (будинки по вулицях Вишнева, Польова, Гайова, Залізнична, Весняна, Поштова, Садова, Підрічна, Нова, Шкільна, Горбаха, пров. Садовий);

Гаруша (Підрічна, Шкільна, Паралельна);

Задиби (Садова, Левадна, Підрічна, Молодіжна, Запрутська);

Волиця (Річкова);

Турійськ (Ставецька);

Клюськ (Центральна).

Додатково 27 числа знеструмлення торкнуться с. Туричани (Надрічна, Миру, Шевченка, Гайківська, Перемоги, Бокова) та Турійськ (Луцька), а 28.04 – Обенижі (Нова, Тишика), повідомляє Politeka.

У межах Рожищенської міської територіальної громади, за даними обленерго, планові знеструмлення відбуватимуться 29 та 30 квітня з 9:00 до 17:00. Там графіки відключення світла зачеплять такі населені пункти:

Рожище (вул. Набережна, Івана Пулюя, Героїв України, Дорошенка, Любомира Гузара, Гранична, Шилакадзе, Єдності, Енергетиків, Наливайка, Миколи Хвильового, Мазепи, Сухомлинського, Промислова);

Валер’янівка (Мирна, Зарічна);

Дубище (Зелена, Селянська, Грушевського, Незалежності);

Михайлин (Дружби);

Ольганівка (Лісова, Проліскова, Гранична);

Рудня (Залізнична, Сонячна, Молодіжна, Спортивна, Центральна, Квітнева, Садова, Набережна).

Крім того, 29.04 обмеження електропостачання з 9 до 18 години також застосовуватимуть на території Дубівської громади в Волинській області – в с. Бахів (Польова, Молодіжна, Залізнична, Лесі Українки, Шевченка, Загородня, Грушевського, Миру, Незалежності) та Вербка (Набережна, Загородня, Травнева, Справедливості, Пришкільна, Незалежності, Партизанська).

Про планові знеструмлення на інші дні тижня можуть оголосити пізніше, стежте за повідомленнями обленерго.

