В течение недели с 27 апреля по 3 мая 2026 г. в Волынской области будут проводить плановые работы в электросетях и будут применять соответствующие графики отключения света.

Специалисты облэнерго объявили о новых графиках отключения света в Волынской области на следующую неделю – с 27 апреля по 3 мая 2026 года, пишет Politeka.

В пределах Турийской территориальной общины в Волынской области в течение двух дней, 27 и 28 апреля, графики отключения света с 10:00 до 17:00 будут применяться в следующих населенных пунктах:

Селец (дома по улицам Вишневая, Полевая, Гаевая, Железнодорожная, Весенняя, Почтовая, Садовая, Подречная, Новая, Школьная, Горбаха, пер. Садовый);

Гаруша (Подречная, Школьная, Параллельная);

Задыбы (Садовая, Левадная, Подречная, Молодежная, Запрутская);

Волица (Речная);

Турийск (Ставецкая);

Клюск (Центральная).

Дополнительно 27 числа обесточивания коснутся с. Туричани (Надречная, Мира, Шевченко, Гайковская, Победы, Боковая) и Турийск (Луцкая), а 28.04 – Обенижи (Новая, Тишика), сообщает Politeka.

В пределах Рожищенской городской территориальной общины, по данным облэнерго, плановые обесточения будут проходить 29 и 30 апреля с 9:00 до 17:00. Там графики отключения света затронут следующие населенные пункты:

Рожище (ул. Набережная, Ивана Пулюя, Героев Украины, Дорошенко, Любомира Гузара, Граничная, Шилакадзе, Единства, Энергетиков, Наливайко, Николая Хвылевого, Мазепы, Сухомлинского, Промышленная);

Валерьяновка (Мирная, Заречная);

Дубище (Зеленая, Селянская, Грушевского, Независимости);

Михайлин (Дружбы);

Ольгановка (Лесная, Пролесковая, Граничная);

Рудня (Железнодорожная, Солнечная, Молодежная, Спортивная, Центральная, Апрельская, Садовая, Набережная).

Кроме того, 29.04 ограничения электроснабжения с 9 до 18 часов также будут применяться на территории Дубовской общины в Волынской области – в с. Бахов (Полевая, Молодежная, Железнодорожная, Леси Украинки, Шевченко, Загородная, Грушевского, Мира, Независимости) и Вербка (Набережная, Загородная, Майская, Справедливости, Пришкольная, Независимости, Партизанская).

О плановых обесточениях на другие дни недели могут объявить позже, следите за сообщениями облэнерго.

