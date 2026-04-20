У місті готуються до змін тарифів, адже подорожчання проїзду у Львові може зачепити всі види громадського транспорту.

Подорожчання проїзду у Львові обговорюють після оприлюднення нових розрахунків тарифів на квитки і абонементи, повідомляє Politeka.

Львівська міська рада представила проєкт змін до рішення виконавчого комітету, який передбачає подорожчання проїзду у Львові в автобусах, трамваях і тролейбусах.

Згідно з попередніми розрахунками, разова поїздка при оплаті готівкою може зрости до 30 грн. Водночас використання «ЛеоКарт» або мобільного додатку залишатиметься вигіднішим і коштуватиме 23 грн замість нинішніх 17 грн.

Оплата банківською карткою складе 26 грн. Також зміниться тариф для студентів, які користуються «ЛеоКарт», і становитиме 11,5 грн.

Окремо передбачено підвищення вартості перевезення багажу та штрафів, які можуть зрости до 520 грн. Не менш відчутним стане і підняття цін на абонементи.

Місячний проїзний на всі види транспорту планують підвищити з 900 грн до 1150 грн. Студентський абонемент також коштуватиме 575 грн замість 400 грн.

Саме тому подорожчання проїзду у Львові викликає жваве обговорення серед мешканців, адже зміни торкнуться щоденних витрат на транспорт.

Якщо запропоновані зміни підтримають і ситуація на ринку пального не покращиться, нові тарифи можуть запрацювати вже з 16 травня.

Передумовою для таких рішень стало різке зростання витрат перевізників. Ще в березні транспортні компанії звернулися до міської ради з проханням переглянути ціни через подорожчання пального.

Спочатку місто не підтримало цю ініціативу, однак збитків почали зазнавати як приватні перевізники, так і комунальні підприємства.

Зокрема, складна фінансова ситуація виникла у «АТП-1», а «Львівелектротранс» додатково зіткнувся зі зростанням вартості електроенергії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.