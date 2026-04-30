Доплати для пенсіонерів у Полтавській області нараховують автоматично як частину державної програми вікової підтримки, повідомляє Politeka.net.

Щомісячна надбавка надходить разом з основною пенсійною виплатою та покликана посилити соціальний захист людей поважного віку.

Механізм реалізує Пенсійний фонд України. Для оформлення не потрібно подавати заяву чи особисто звертатися до установи. Уся необхідна інформація оновлюється через державні реєстри, тому призначення відбувається без додаткових процедур.

Сума допомоги залежить від вікової категорії одержувача. Громадяни від 70 до 74 років щомісяця отримують 300 гривень. Для людей віком від 75 до 79 років передбачено 456 гривень. Особи, яким виповнилося 80 років і більше, мають право на 570 гривень.

Перехід до нової вікової групи відбувається у день народження. Саме з цієї дати змінюється розмір фінансової підтримки. Якщо право виникає з першого числа місяця, надбавку виплачують за повний розрахунковий період. Якщо ж дата припадає на інший день, суму визначають пропорційно — від моменту набуття права до завершення місяця.

Важливою умовою залишається рівень загального пенсійного забезпечення. Якщо він перевищує 10 340,35 гривні, додаткова виплата не призначається незалежно від віку пенсіонера.

Окремо наголошується: під час переходу між віковими категоріями попередня надбавка не додається до нової. Вона автоматично замінюється більшим розміром відповідно до чинних норм.

Таким чином, доплати для пенсіонерів у Полтавській області допомагають підтримувати стабільний дохід літніх громадян, частково компенсуючи щоденні витрати та посилюючи їхню фінансову захищеність.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.