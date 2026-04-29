Повышение тарифов на газ в Одесской области с 1 мая в будущем может стать частью более широкого пересмотра энергетической системы.

Повышение тарифов на газ в Одесской области с 1 мая остается предметом обсуждений, однако для большинства бытовых потребителей стоимость ресурса сохраняется на действующем уровне, сообщает Politeka.

Украинцы , обслуживаемые в компании Нафтогаз Украины (это около 98% домохозяйств), в апреле платят 7,96 грн за кубометр в рамках тарифного плана «Фиксированный». Его действие завершается 30 апреля, и решение о продлении пока официально не объявлено.

В правительственных кругах дают сигнал о возможном сохранении цены с 1 мая, однако в долгосрочной перспективе пересмотр тарифной политики считается возможным из-за экономических факторов и международных обязательств.

По данным аналитических оценок, подготовка к возможному обновлению стоимости уже продолжается. На этом этапе речь идет не об окончательных решениях, а о базовых расчетах экономической модели будущего тарифа.

Специалисты объясняют, что анализируется, прежде всего, платежеспособность населения. Цель – избежать ситуации, когда резкое повышение приведет к росту задолженности и снижению уровня оплат.

В то же время в материалах отмечается, что международные партнеры, в частности МВФ, неоднократно поднимали вопрос пересмотра ценовой политики в сфере энергоресурсов в будущем.

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее отмечала, что стабильность стоимости газа для населения остается одним из приоритетов государственной политики, особенно в условиях текущего периода.

Хотя прямого подтверждения изменения тарифа с 1 мая нет, эксперты отмечают, что повышение тарифов на газ в Одесской области может стать частью более широкого пересмотра энергетической системы после завершения действующих ограничений.

Последние новости Украины:

