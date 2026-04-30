Подорожчання яєць у Харківській області фіксується за підсумками квітневого моніторингу споживчого ринку, де зафіксовано зміну вартості як перепелиних, так і курячих позицій у торгових мережах, повідомляє видання Politeka.

Інформацію про це українцям, які проживають у цьому регіоні, надає портал Мінфін.

У сегменті перепелиних яєць (упаковка 20 штук) середній показник становить 69,68 грн. У роздрібних мережах ціни коливаються: у Metro — 66,56 грн, в Auchan — 72,80 грн. Порівняно з березнем, коли середній рівень тримався на позначці 67,95 грн, зафіксовано приріст приблизно 1,73 грн.

Аналітичні дані показують, що коливання відбуваються нерівномірно: у середині місяця вартість тимчасово зростала до понад 70 грн, після чого частково стабілізувалася.

Окремо ринок демонструє зміни у категорії курячих яєць «Ясенсвіт» (С1, 30 штук). Поточна середня ціна становить 272,50 грн. Для порівняння, у березні рівень фіксувався на позначці 256,46 грн, що означає зростання на 8,75 грн.

У динаміці квітня спостерігалися короткострокові коливання: від 257,75 грн до 272,50 грн залежно від дати та торгової мережі, що свідчить про нестабільність у сегменті базових білкових продуктів.

У структурі ринку Подорожчання яєць у Харківській області пов’язують із сезонними факторами виробництва та змінами у витратах постачання, які поступово впливають на кінцеву роздрібну вартість.

Також варто зауважити, що загальна тенденція вказує на помірне, але стале зростання цін у яєчному сегменті, яке відображається у щоденних витратах споживачів.

