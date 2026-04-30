Подорожание яиц в Харьковской области фиксируется по итогам апрельского мониторинга потребительского рынка, где зафиксировано изменение стоимости как перепелиных, так и куриных позиций в торговых сетях, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам, проживающим в этом регионе, предоставляет портал Минфин .

В сегменте перепелиных яиц (упаковка 20 штук) средний показатель составляет 69,68 грн. В розничных сетях цены колеблются: в Metro – 66,56 грн, в Auchan – 72,80 грн. По сравнению с мартом, когда средний уровень держался на отметке 67,95 грн., зафиксирован прирост примерно 1,73 грн.

Аналитические данные показывают, что колебания происходят неравномерно: в середине месяца стоимость временно росла до 70 грн, после чего частично стабилизировалась.

Отдельно рынок демонстрирует изменения в категории куриных яиц Ясенсвит (С1, 30 штук). Текущая средняя цена составляет 272,50 грн. Для сравнения, в марте уровень фиксировался на отметке 256,46 грн., что означает рост на 8,75 грн.

В динамике апреля наблюдались краткосрочные колебания: от 257,75 до 272,50 грн в зависимости от даты и торговой сети, что свидетельствует о нестабильности в сегменте базовых белковых продуктов.

В структуре рынка Удорожание яиц в Харьковской области связывают с сезонными факторами производства и изменениями в издержках поставок, постепенно влияющих на конечную розничную стоимость.

Также следует отметить, что общая тенденция указывает на умеренный, но устойчивый рост цен в яичном сегменте, отражающийся в ежедневных расходах потребителей.

