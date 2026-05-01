Подорожчання проїзду у Волинській області вплинуло на міські автобусні маршрути, передає Politeka.

У Ковелі з 1 травня 2026 року фіксують оновлення вартості перевезень.

Рішення ухвалив виконавчий комітет Ковельської міської ради. Після розгляду фінансових показників та витрат перевізників затвердили нову тарифну сітку для пасажирських рейсів.

З 1 травня дорослі та студенти сплачуватимуть 15 гривень за поїздку. Для школярів встановлено знижений рівень — 10 гривень. Оновлення стосується всіх міських маршрутів без винятку.

Причиною корекції стали зростання цін на пальне, запасні деталі та технічне обслуговування транспорту. За підрахунками перевізників, попередній рівень оплати вже не покривав витрати, тому середній перегляд склав близько 5 гривень. Остання зміна вартості фіксувалася ще в липні 2022 року.

На тлі цього подорожчання проїзду у Волинській області місцева влада наголошує на необхідності підтримати стабільність руху автобусів і уникнути скорочення маршрутів.

У міській раді підкреслюють, що нові умови мають забезпечити безперебійну роботу транспорту та зберегти регулярність рейсів для мешканців громади.

Крім того, про подорожчання проїзду стало відомо і в Луцьку.

Попередньо обговорюється, що нова вартість поїздки може сягнути 24–25 гривень. Остаточні цифри залежатимуть від результатів погоджувальних процедур та рішення виконавчого комітету.

Такий крок розглядається як ймовірний у межах адаптації тарифної політики до економічних умов.

