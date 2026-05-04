Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області обговорюють у Війтівецькій громаді, де комунальне підприємство підготувало нові розрахунки вартості централізованого водопостачання, передає видання Politeka.

У Війтівецький господар повідомили, що чинні розцінки затверджені ще у лютому 2025 року. Для населення з лічильниками вони становлять 32,14 грн за кубометр, для юридичних осіб — 38,69 грн, а для споживачів без обліку — 500 грн з особи.

У підприємстві зазначають, що нинішні тарифи вже не покривають фактичну собівартість послуг. Основний тиск створює зростання витрат на електроенергію, матеріали та оплату праці.

Зокрема, вартість електропостачання збільшилася більш ніж на 60% — з 10,79 грн до 17,58 грн за кВт/год. Додатково подорожчали запчастини та інші ресурси, а підвищення мінімальної заробітної плати вплинуло на фонд оплати праці.

На цьому тлі підприємство подало до виконавчого комітету сільської ради нові економічні розрахунки. Згідно з ними, пропонується встановити тариф на рівні 50 грн за кубометр для населення та 58 грн для юридичних осіб. Запровадження змін планують із 1 червня 2026 року.

У громаді підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області розглядається як необхідний крок для забезпечення стабільної роботи системи водопостачання.

Пропозиції та зауваження від мешканців прийматимуться у письмовій формі протягом 14 днів після оприлюднення відповідного оголошення.

Крім того, у Вінницькій області також можуть зрости тарифи на проїзд.

Найдорожчим маршрутом може стати напрямок до Гавришівки. Для пасажирів маршрутки №34А разовий квиток пропонують встановити на рівні 35 гривень.

