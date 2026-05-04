Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області є частиною загального процесу адаптації тарифної політики до зростання операційних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області запроваджене для абонентів КП «Облводоканал», які отримують послуги централізованого водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Оновлені розцінки стосуються як населення, так і бізнесу. Для побутових споживачів вартість кубометра води становить 45,54 грн без ПДВ та 54,65 грн із податком. Послуги каналізації оцінюються у 44,74 грн без ПДВ і 53,69 грн із урахуванням зборів. Для підприємств встановлено окремі тарифи — 24,44 грн та 29,33 грн відповідно.

У «Облводоканалі» пояснюють перегляд необхідністю підтримки стабільної роботи мереж і поступової модернізації обладнання. Зміни також пов’язують із зростанням витрат на електроенергію, ремонтні роботи та закупівлю матеріалів для інфраструктури.

Водночас мешканців Запоріжжя нові розрахунки не зачіпають, оскільки місто не входить до зони обслуговування підприємства.

Експерти зазначають, що підвищення дозволяє зменшити аварійність систем і забезпечити стабільний тиск у водогінних мережах. Це має вплинути на якість та безперервність надання послуг у регіоні.

Споживачам рекомендують регулярно звіряти показники лічильників, контролювати нарахування та планувати витрати для уникнення боргів. У громаді наголошують, що ощадливе використання ресурсів допоможе підтримати стабільність систем водопостачання.

