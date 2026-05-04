Подорожчання проїзду в Миколаївській області обговорюють у Первомайську після оприлюднення нового проєкту регуляторного акта щодо вартості пасажирських перевезень у міських автобусах, повідомляє Politeka.

Документ підготували фахівці управління економічного розвитку виконавчого комітету міськради. Наразі він перебуває на етапі відкритого громадського обговорення, під час якого збирають зауваження та пропозиції.

Запропонована модель передбачає запровадження єдиної ціни для всіх перевізників, що працюють у межах Первомайської громади. Йдеться як про юридичні структури, так і про приватних підприємців, які обслуговують маршрути загального користування у звичайному режимі та форматі маршрутного таксі.

У разі ухвалення рішення, подорожчання проїзду в Миколаївській області призведе до встановлення фіксованої вартості однієї поїздки на рівні 16 гривень.

Підставою для перегляду розрахунків стали оновлені економічні дані, подані перевізниками. У них враховано збільшення витрат на пальне більш ніж на десяту частину, дорожче технічне обслуговування рухомого складу, а також підвищення витрат на оплату праці працівників галузі.

Окремо зазначається ризик перебоїв у роботі маршрутної мережі, які вже періодично фіксуються через фінансовий тиск на компанії.

До міської влади зверталися підприємства ПП «Автореал», ТОВ «Голта Автотранс», ПП «Євротранс Юг», ФОП Люхнич П.П. та ПП «Талісман». Вони заявляють про збитковість чинних умов і раніше пропонували підвищення вартості до 20 гривень, тоді як початкові розрахунки розглядалися навіть на рівні 13 гривень.

