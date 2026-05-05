Заплановані графіки відключення світла у Чернігівській області на 6 травня, які будуть тривати в окремих населених пунктах.

Графіки відключення світла вводяться у Чернігівській області на 6 травня та будуть діяти через планові роботи, повідомляє видання Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

Заплановані графіки відключення світла у Чернігівській області на 6 травня, які будуть тривати в окремих населених пунктах через планові профілактичні роботи в електромережах. Такі заходи спрямовані на підтримання стабільної роботи енергосистеми та запобігання можливим аваріям.

В місті Прилуки з 07:47–19:47 години, на 12 годин поспіль, вимикатимуть електрику за такими адресами:

Володимира Семеренка — 9

Грушевського — 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20

Євгена Коновальця — 66, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 74Г, 88/2, 88/1

Журавська — 1, 2, 13, 15, 18, 23, 24, 26, 28

Індустріальна — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 1А, 2А, 2Б, 6А, 7А, 8А

Ладанська — 4, 7, 9, 11, 15, 16, 1Б, 1В, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 2А, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 43, 45, 49, 55, 65, 67, 71, 79, 37/1, 37/2, 39А

Лісовської — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 2А, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 9А, 9Б

Макаренка — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 2А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 23А, 49/2, 75А

Маслова — 8, 22

Могилевського — 1, 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 29

Олени Пчілки — 18

Перемоги — 163

Польова — 100, 100Д, 101, 102А, 102, 104А, 104, 106, 107, 108/1, 108, 109, 110, 112, 115, 91А, 100Д, 102А

В смт Куликівка знеструмлення триватимуть з 08:00–19:00 години. Вони охоплять такі вулиці:

Артамонова — 4, 6, 8

Стадіона — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 6а, 7а, 17а, 9/2

У місті Мена з 08:00–17:00 години вимикатимуть електрику. Обмеження будуть діяти за такими адресами:

1-й Вокзальний — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 1а, 1Б, 2а

2-й Вокзальний — 2, 4, 6, 2а

3-й Вокзальний — 3, 5

Бузкова — 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 77, 29а, 32а, 36а, 50а

Б.Хмельницького — 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 20а

Виноградна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 21а, 38а, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 54а, 56а

Виноградний — 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Вокзальна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 6б, 71, 73, 75, 79, 96, 9а, 11а, 38а, 60а

Воровського — 1Б

Гімназійна — 1, 5, 7, 14а

Григорія Кочура — 54

Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 13а

Єдності — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Залізнична — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 6а

Залізничний Будинок — 9

Зоряна — 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 25, 29, 2а, 2б

Корольова — 1, 2, 3, 4, 6, 6а

Лесі Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27

Миколи Лисенка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 18а

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2а, 31, 33

Незалежності — 1, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 35, 37, 13а, 15а, 29а

Паркова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 9а, 21а, 21б, 22а, 29а, 30а, 39а, 39б, 50а

Перемоги — 1, 4, 6, 7, 9, 12, 20, 24, 25, 36

Піщанівська — 60, 62, 64, 66, 103, 105а, 105, 105б, 107, 109, 111, 113, 115, 121, 121г, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 136а, 137а, 137, 139, 60а

Піщанівський — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21

Привокзальна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 3А

Ринкова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 1б, 1в, 1д, 1е, 1є, 1ж, 21, 23, 25, 29, 2б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 4а, 81, 8а, 8б, 8в, 6/1

Сахновського — 2, 6, 10, 28, 30

Сергія Титаренка — 68, 70, 72, 74, 75, 76

Сіверський шлях — 23, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 105а, 106а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113а, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 132, 133, 134А, 135, 136, 142б, 142, 144, 144/1, 146а, 146Г, 146Б, 157, 161б, 161П, 25а, 27Б, 29а, 55а, 81б, 82а, 82б, 82в, 84/2, 84/3, 84а, 85а, 87а, 88а, 90а

Словянська — 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 59

Транспортна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 15а

Українська — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 35, 38

Чернігівський шлях — 116

Шевченка — 51, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 61а, 72б, 74Б, 74ж, 76а, 76в, 96/1

Яблунева — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 39б.

