Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним завдяки ініціативам місцевих жителів та роботі онлайн-сервісів, які допомагають швидко знайти тимчасовий прихисток, повідомляє Politeka.

Пропозиції дозволяють обрати варіант відповідно до потреб і побутових умов.

Оголошення публікують, зокрема, на платформі «Допомагай», де зібрані пропозиції від власників помешкань. Дані регулярно оновлюються, а умови відрізняються залежно від формату проживання та локації.

В Одесі доступна кімната у двокімнатній квартирі на вулиці Жуковського. Власниця — літня жінка, яка шукає спокійного співмешканця. Йдеться про комфортне сусідство та взаєморозуміння без додаткових обов’язків.

Ще один варіант розташований на вулиці Онезькій. Це окреме помешкання у приватному секторі з кухнею, санвузлом і душовою. Для обігріву використовують піч та електроенергію. Такий формат підходить для сімей або людей із домашніми тваринами.

У Роздільнянському районі, в селі Калантаївка, пропонують будинок із базовими умовами. Газопостачання відсутнє, тому опалення пічне. Це рішення може бути зручним для тих, хто готовий до простішого побуту.

Пропозиції розраховані на різні категорії — від самотніх людей до родин із дітьми. Кожен може знайти варіант відповідно до власних запитів.

Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Одеській області підтримується завдяки активності громадян і постійному оновленню оголошень. Це дозволяє зберігати актуальність пропозицій для тих, хто шукає прихисток.

Перед заселенням радять уточнювати всі деталі безпосередньо у власника, включно з умовами проживання та можливими домовленостями.

